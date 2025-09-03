Фото: Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції

Національна поліція повідомила про викриття та ліквідацію злочинного угруповання, яке займалося постачанням наркотиків до Київського слідчого ізолятора

Про це повідомляє Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

За даними слідства, окрім доставки заборонених речовин у СІЗО, зловмисники організували збут наркотиків у столиці через систему так званих "закладок".

Вилучені речові докази під час спецоперації

Правоохоронці з'ясували, що щомісячний прибуток від цієї діяльності складав близько пів мільйона гривень. Частину отриманих коштів члени групи передавали у "общак", який контролювався одним із засуджених, що перебуває в ізоляторі. Крім грошей, організатори надсилали в пакунках наркотики, алкоголь та сигарети для осіб, які виконували роль "смотрящих".

Поліція повідомила підозри організатору та учасникам

Організатору та іншим учасникам угруповання оголошено про підозру. За інформацією поліції, основний прибуток ділки отримували від реалізації амфетаміну. Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним.

