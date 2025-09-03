В Киеве во время проверки документов военнообязанный укусил полицейского

Иллюстративное фото: из открытых источников

В сети появилось видео, на котором военнослужащие вместе с полицией задерживают мужчину во время мер по оповещению. Чтобы избежать распространения искаженной информации, правоохранители предоставили официальные разъяснения

Об этом сообщает Киевский городской ТЦК и СП, передает RegioNews.

Отмечается, что 2 сентября военные вместе с полицейскими остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. В ходе проверки выяснилось, что он находится в розыске по ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

После того, как ему сообщили о розыске, мужчина начал вести себя агрессивно. При попытке его успокоить он укусил полицейского за руку.

Правоохранители применили наручники, чтобы задержать нарушителя. Для уменьшения риска нанести ущерб гражданину сотрудник полиции попросил помощи у военнослужащих ТЦК и СП.

После задержания его доставили в районный ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии.

Напомним, летом в Дарницком районе Киева водитель BMW, которого остановили за нарушение ПДД, сопротивлялся полицейским и укусил за палец одного из них во время задержания. По данным патрульной полиции столицы, мужчина проехал на красный свет и управлял автомобилем с закрытым номерным знаком.