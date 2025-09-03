В Киев прибыла команда МВФ
В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда. Она будет работать в течение недели
Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, передает RegioNews.
"Приехали в Киев с командой МВФ поздно вечером, и утро немного провели в бомбоубежище. Готовы к работе. Много встречей запланировано", – говорится в сообщении.
По словам Рашкована, миссия будет работать в Украине в течение следующих 7-8 дней.
Напомним, ранее в МВФ призвали Украину повысить тарифы на коммунальные услуги до "уровня возмещения расходов". Такой шаг должен способствовать возобновлению доходности энергетического сектора.
