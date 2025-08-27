Фото: иллюстративное

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Полицейские Днепра завершили расследование дела в отношении мужчины, который жестоко обращался с собакой, и направили его в суд. 55-летний подозреваемый действовал из мотива неприязни и нанес домашнему животному многочисленные травмы.

Инцидент произошел в начале июля в городе Подгородное Днепровского района. Согласно данным правоохранителей, мужчина на собственном придомовом участке жестоко избил свою собаку породы немецкая овчарка топором. В результате нападения животное получило серьезные травмы, угрожавшие его жизни.

Досудебное расследование проводилось по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за жестокое обращение с животными. После сбора доказательств следователи направили дело в суд вместе с обвинительным актом.

Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на срок до трех лет.

