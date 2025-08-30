18:15  30 серпня
Синоптики розповіли, яким буде останній день літа
16:04  30 серпня
У Києві чоловік випав із 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля
10:37  30 серпня
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка
UA | RU
UA | RU
30 серпня 2025, 17:47

У Києві у сміттєвий бак викинули цуценят стаффордширського тер'єра

30 серпня 2025, 17:47
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

У Києві у сміттєвий бак викинули цуценят стаффордширського тер'єра, правоохоронці розпочали розслідування жорстокого поводження з тваринами

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що мешканці Солом'янського району знайшли зав'язаний пакет зі сміттям, в якому знаходилися п'ятеро новонароджених цуценят стаффордширського тер'єра. Одна з тварин загинула, а врятованих цуценят передали волонтерам для подальшої опіки.

У рамках розслідування було проведено обшук в квартирі одного з мешканців будинку, де могли бути викинуті тварини.

У помешканні виявили собаку з явними ознаками післяродового стану. Власник собаки зізнався, що виніс цуценят на смітник, оскільки вважав їх мертвими.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За результатами справи, винному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, поліцейські Дніпра завершили розслідування справи стосовно чоловіка, який жорстоко поводився зі своєю собакою, та направили її до суду. 55-річного підозрюваного звинувачують у тому, що він через неприязнь завдав домашній тварині численних ушкоджень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ тварини цуценята жорстоке поводження з тваринами сміттєвий бак поліція розслідування
У Києві чоловік випав із 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля
30 серпня 2025, 16:04
У Києві чоловік жорстоко поранив жінку через зауваження – отримав 6 років тюрми
30 серпня 2025, 12:15
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Синоптики розповіли, яким буде останній день літа
30 серпня 2025, 18:15
Ворожий удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 30
30 серпня 2025, 17:53
Зеленський повідомив про хід розслідування вбивства Парубія
30 серпня 2025, 17:10
Глава МЗС Польщі назвав Парубія одним із найкращих синів України
30 серпня 2025, 17:00
Росіяни обстріляли ринок на Дніпропетровщині: постраждали чотири людини
30 серпня 2025, 16:34
Буданов прокоментував вбивство Андрія Парубія
30 серпня 2025, 16:19
У Києві чоловік випав із 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля
30 серпня 2025, 16:04
Шокуюче вбивство Андрія Парубія: реакція політиків та дипломатів
30 серпня 2025, 15:35
У Вінниці затримали чоловіка за побиття співмешканки: жінка в лікарні
30 серпня 2025, 15:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »