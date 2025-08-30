Фото: Прокуратура України

У Києві у сміттєвий бак викинули цуценят стаффордширського тер'єра, правоохоронці розпочали розслідування жорстокого поводження з тваринами

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що мешканці Солом'янського району знайшли зав'язаний пакет зі сміттям, в якому знаходилися п'ятеро новонароджених цуценят стаффордширського тер'єра. Одна з тварин загинула, а врятованих цуценят передали волонтерам для подальшої опіки.

У рамках розслідування було проведено обшук в квартирі одного з мешканців будинку, де могли бути викинуті тварини.

У помешканні виявили собаку з явними ознаками післяродового стану. Власник собаки зізнався, що виніс цуценят на смітник, оскільки вважав їх мертвими.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За результатами справи, винному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, поліцейські Дніпра завершили розслідування справи стосовно чоловіка, який жорстоко поводився зі своєю собакою, та направили її до суду. 55-річного підозрюваного звинувачують у тому, що він через неприязнь завдав домашній тварині численних ушкоджень.