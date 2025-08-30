В Киеве мужчина жестоко ранил женщину из-за замечания – получил 6 лет тюрьмы

Фото: Национальная полиция

В Киеве мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за жестокое нападение на женщину. Причиной агрессии стало обычное замечание по поводу его поведения

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Как установило следствие, инцидент произошел в марте этого года в Днепровском районе столицы.

27-летняя жительница многоэтажки сделала замечание незнакомцу, громко стучавшему в дверь квартиры ее соседки. В ответ мужчина вытащил нож и нанес женщине несколько проникающих ударов в живот.

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали. Полиция оперативно задержала 52-летнего злоумышленника.

Дело рассматривал Днепровский районный суд Киева. По результатам рассмотрения, мужчина признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УКУ).

Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.

