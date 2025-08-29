Ночная атака на Днепропетровщине: сгоревший дом и двое погибших

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В ночь на 29 августа российские дроны атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеских ударов погибли мирные жители, еще двое получили ранения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Так, в городе Днепр пострадали двое мужчин. В результате атаки произошел пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

В Синельниковском районе ситуация более трагична: дрон попал в жилищный сектор, погибли два человека. Их дом полностью сгорел – площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

Также зафиксировано возгорание на одном из предприятий района.

К ликвидации последствий ночной атаки были привлечены 38 спасателей и 9 единиц техники. Работы на местах прилетов продолжаются.

Напомним, в ночь на 29 августа враг атаковал Малокатериновку в Запорожском районе, в результате чего пострадал годовалый ребенок. Российские войска нанесли четыре удара по поселку. Повреждена жилая застройка, занялись несколько частных домов.