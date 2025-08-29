09:59  29 августа
29 августа 2025, 09:43

Ночная атака на Днепропетровщине: сгоревший дом и двое погибших

29 августа 2025, 09:43
Фото: ГСЧС Днепропетровщины
В ночь на 29 августа российские дроны атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеских ударов погибли мирные жители, еще двое получили ранения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Так, в городе Днепр пострадали двое мужчин. В результате атаки произошел пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

В Синельниковском районе ситуация более трагична: дрон попал в жилищный сектор, погибли два человека. Их дом полностью сгорел – площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

Также зафиксировано возгорание на одном из предприятий района.

К ликвидации последствий ночной атаки были привлечены 38 спасателей и 9 единиц техники. Работы на местах прилетов продолжаются.

Напомним, в ночь на 29 августа враг атаковал Малокатериновку в Запорожском районе, в результате чего пострадал годовалый ребенок. Российские войска нанесли четыре удара по поселку. Повреждена жилая застройка, занялись несколько частных домов.

27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
