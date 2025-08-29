Атака на Запорожский район: ранен годовалый ребенок

Фото: Запорожская ОВА

Враг атаковал Малокатериновку в Запорожском районе, в результате чего пострадал годовалый ребенок

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, медики оперативно предоставили ребенку всю необходимую помощь.

Федоров рассказал, что российские войска нанесли четыре удара по поселку Малокатериновка. В результате обстрела была повреждена жилая застройка, занялись несколько частных домов.

Взрывной волной разрушены или повреждены и другие рядом сооружения, в частности хозяйственные здания.

Специалисты документируют последствия атаки и работают над ликвидацией ее последствий.

Всего за сутки оккупанты нанесли 553 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Погибли 23 человека.

В связи с многочисленными жертвами 29 августа в городе будут запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.