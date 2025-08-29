02:55  29 августа
Подорожание зашло слишком далеко: что будет с ценами
01:55  29 августа
США продадут Украине 3350 ракет ERAM
17:55  28 августа
Жара до +35 возвращается в Украину
UA | RU
UA | RU
29 августа 2025, 07:29

Атака на Запорожский район: ранен годовалый ребенок

29 августа 2025, 07:29
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

Враг атаковал Малокатериновку в Запорожском районе, в результате чего пострадал годовалый ребенок

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, медики оперативно предоставили ребенку всю необходимую помощь.

Федоров рассказал, что российские войска нанесли четыре удара по поселку Малокатериновка. В результате обстрела была повреждена жилая застройка, занялись несколько частных домов.

Взрывной волной разрушены или повреждены и другие рядом сооружения, в частности хозяйственные здания.

Специалисты документируют последствия атаки и работают над ликвидацией ее последствий.

Всего за сутки оккупанты нанесли 553 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Погибли 23 человека.

В связи с многочисленными жертвами 29 августа в городе будут запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область атака война ребенок российская армия повреждения частные дома
Последствия ракетной атаки РФ: число погибших в Киеве возросло до 23
29 августа 2025, 07:06
В Запорожье из-за российских обстрелов повреждены многоэтажки
28 августа 2025, 21:13
Враг продвинулся на границе Днепропетровской области и на Покровском направлении, – DeepState
28 августа 2025, 12:05
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Незаконная вырубка леса на Волыни: организатор совершил самоубийство, дело передано в суд
29 августа 2025, 07:43
Продал авто и присвоил 50 тысяч: военного из Тернополя обманул знакомый
29 августа 2025, 07:14
Последствия ракетной атаки РФ: число погибших в Киеве возросло до 23
29 августа 2025, 07:06
"Буквально за руку меня ведет": Маша Ефросинина рассказала, как ее сын реагирует на тревоги
29 августа 2025, 03:55
Победительницу Холостяка-13 вызвали в суд в Германию: что произошло
29 августа 2025, 03:30
Подорожание зашло слишком далеко: что будет с ценами
29 августа 2025, 02:55
Группа Ziferblat до сих пор "платит" за Евровидение
29 августа 2025, 02:30
США продадут Украине 3350 ракет ERAM
29 августа 2025, 01:55
Песни в трагический день: в Киевской области полиция привлекла к ответственности организаторов концерта
29 августа 2025, 01:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »