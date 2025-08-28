10:26  28 августа
В Кировоградской области в ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок
09:25  28 августа
В столице после российской атаки ограничено движение: список перекрытых улиц
08:44  28 августа
Винниччина без света: в результате обстрелов обесточено 29 населенных пунктов
28 августа 2025, 11:13

В Киеве объявили 29 августа Днем траура после ночного удара

28 августа 2025, 11:13
Фото: иллюстративное
Продолжается поисково-спасательная операция в Дарницком районе после ночного обстрела, вызванного вражескими ударами

Об этом сообщил Виталий Кличко, передает RegioNews.

"В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция, спасатели разбирают завалы. Уже более 10 погибших в результате варварской атаки врага. Среди погибших – трое детей. Самой маленькой девочке три года", – сообщил мэр Киева.

В соответствии с решением столичной власти, 29 августа в Киеве объявлен День траура. В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях, а также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной формы собственности.

"29 августа в городе запрещены любые развлекательные мероприятия", – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Было известно о четырех погибших. В общей сложности зафиксировано более 20 поврежденных локаций.

Впоследствии Владимир Зеленский сообщил о восьми погибших и призвал мир отреагировать на атаку России.

Ранее сообщалось, что момент удара по жилому дому в Киеве попал на видео.

