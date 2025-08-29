13:37  29 серпня
10-місячна дівчинка померла після госпіталізації у Білій Церкві: мати звинувачує лікарів
12:50  29 серпня
Племінниця стала жертвою: на Вінниччині чоловіка засудили за сексуальне насильство
09:59  29 серпня
На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей
29 серпня 2025, 13:48

У Києві понад 30 годин шукали людей під завалами: 8 людей залишаються зниклими

29 серпня 2025, 13:48
Фото: Facebook/Ігор Клименко
Аварійно-пошукові роботи на місці ворожого влучання у Києві тривали понад 30 годин поспіль, з-під завалів вдалося визволити 17 людей

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

За його словами, рятувальники розібрали основні масиви конструкцій зруйнованого будинку, щоб переконатися, що під завалами більше немає людей. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, щоби мешканці вцілілих квартир могли якомога швидше забрати свої речі.

З моменту удару в столиці працювали тисячі співробітників МВС, які змінювалися кожні кілька годин. Для допомоги залучали сотні одиниць техніки, роботи та авіацію.

На жаль, 23 людини не вдалося врятувати, серед них – 4 дитини, найменшій з яких було всього 2 роки. Деякі тіла досі не опізнані, а 8 осіб залишаються зниклими безвісти. Слідчі ретельно досліджують кожен випадок.

Рятувальники визволили з-під завалів 17 людей. Загальна кількість постраждалих перевищує 50 осіб.

Усім постраждалим надають допомогу, зокрема у відновленні документів та фіксації пошкодженого майна – уже прийнято понад 1100 відповідних заяв.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння.

У зв’язку із численними жертвами 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Як відомо, момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео.

