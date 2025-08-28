фото: Telegram/Виталий Кличко

Число жертв ночной массированной атаки России на Киев возросло до 12 человек. Среди погибших – трое детей

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

"Количество погибших в результате вражеской атаки возросло до 12 человек. К сожалению, среди них три ребенка – 2, 17 и 14 лет", – отметил Ткаченко.

По словам городского головы Виталия Кличка, серьезные повреждения получили жилые и нежилые здания в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском и Деснянском районах столицы.

Пострадали многоэтажки, объекты образования, транспортная инфраструктура.

На всех локациях работают экстренные службы.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Было известно о 8 погибших.

Как известно, момент удара по жилому дому в Киеве попал на видео.

Ранее сообщалось, что этой ночью Россия запустила по территории Украины 629 средств воздушного нападения.