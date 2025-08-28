Воздушная атака на Украину: ПВО уничтожила 589 из 629 воздушных целей
В ночь на 28 августа (с 19:30 27 августа) Россия нанесла массированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), а также ракет воздушного и наземного базирования
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что в общей сложности было выпущено 629 средств воздушного нападения.
Среди них:
- 598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаций разных типов;
- 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
- 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 20 крылатых ракет Х-101.
Украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы сил обороны активно противостояли воздушной атаке.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 28 августа противовоздушная оборона Украины уничтожила или подавила 589 враждебных целей.
Впрочем, зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА в 13 локациях, обломки сбитых летательных аппаратов упали на 26 территориях.
Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Было известно о 8 погибших.
Кроме того, оккупанты нанесли удар и по Киевской области. Ранены мужчина и повреждены дома.
В Винницкой области российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры. В результате попаданий без электроснабжения остались около 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах.