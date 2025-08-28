Воздушная атака на Украину: ПВО уничтожила 589 из 629 воздушных целей

Фото: Reuters/Sofiia Gatilova

В ночь на 28 августа (с 19:30 27 августа) Россия нанесла массированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), а также ракет воздушного и наземного базирования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в общей сложности было выпущено 629 средств воздушного нападения.

Среди них:

598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаций разных типов;

2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

20 крылатых ракет Х-101.

Украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы сил обороны активно противостояли воздушной атаке.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 28 августа противовоздушная оборона Украины уничтожила или подавила 589 враждебных целей.

Впрочем, зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА в 13 локациях, обломки сбитых летательных аппаратов упали на 26 территориях.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Было известно о 8 погибших.

Кроме того, оккупанты нанесли удар и по Киевской области. Ранены мужчина и повреждены дома.

В Винницкой области российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры. В результате попаданий без электроснабжения остались около 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах.