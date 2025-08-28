В Киеве продолжается разбор завалов после удара РФ: в ГСЧС опубликовали фото

Фото: ГСЧС Украины

После массированной российской атаки в ночь на 28 августа в Киеве продолжаются масштабные спасательные операции. Подразделения ГСЧС работают на пяти локациях в Дарницком, Шевченковском и Деснянском районах столицы

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что к ликвидации последствий обстрелов привлечены около 500 спасателей и 112 единиц техники, в том числе пожарная, тяжелая инженерная техника и авиация.

Пока известно о 45 пострадавших. Информация обновляется. Спасательные работы продолжаются.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Было известно о четырех погибших. В общей сложности зафиксировано более 20 поврежденных локаций.

Впоследствии Владимир Зеленский сообщил о восьми погибших и призвал мир отреагировать на атаку России.

Ранее сообщалось, что момент удара по жилому дому в Киеве попал на видео.