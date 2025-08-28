10:26  28 августа
В Кировоградской области в ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок
В столице после российской атаки ограничено движение: список перекрытых улиц
Винниччина без света: в результате обстрелов обесточено 29 населенных пунктов
28 августа 2025, 10:51

Киев атаковали реактивные дроны "Герань-3", способные развивать высокую скорость

28 августа 2025, 10:51
Фото: иллюстративное
В ночь на 28 августа Россия снова нанесла удар по Украине, применив беспилотники-камикадзе нового типа

Об этом сообщает "Clash Report", передает RegioNews.

На этот раз атака была направлена на Киев, где силы противовоздушной обороны зафиксировали запуск дронов "Герань-3". Эти аппараты оснащены реактивными двигателями, что позволяет им развивать значительную скорость и затрудняет их перехват.

Специалисты провели анализ сбитых беспилотников и обнаружили детали, представляющие интерес для международного сообщества. Речь идет о силовых установках иностранного производства, которые используются в конструкции дронов. Это может стать важным аргументом для усиления контроля над экспортом технологий, которые потенциально могут оказаться в военной сфере.

Обнаружены иностранные двигатели в конструкции беспилотников

По результатам осмотра установлено, что часть сбитых "Гераней-3" была оснащена реактивными двигателями "PBS TJ40-G2", разработанными компанией "PBS Velká Bíteš" в Чехии. Такие агрегаты имеют тягу 400 ньютонов и предназначены для небольших летательных аппаратов. Кроме того, на других дронах обнаружили китайские двигатели "SW400 pro", которые также используются в военных беспилотных системах.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Было известно о четырех погибших. В общей сложности зафиксировано более 20 поврежденных локаций.

Впоследствии Владимир Зеленский сообщил о восьми погибших и призвал мир отреагировать на атаку России.

Ранее сообщалось, что момент удара по жилому дому в Киеве попал на видео.

Украина Киев шахед атака ПВО реактивный шахед двигатель
