Смертельна атака на столицю: серед 12 загиблих – троє дітей

фото: Telegram/Віталій Кличко

Кількість жертв нічної масованої атаки Росії на Київ зросла до 12 осіб. Серед загиблих – троє дітей

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 12 осіб. На жаль, серед них три дитини – 2, 17 та 14 років", – зазначив Ткаченко.

За словами міського голови Віталія Кличка, серйозних пошкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі в Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах столиці.

Постраждали багатоповерхівки, об'єкти освіти, транспортна інфраструктура.

На всіх локаціях працюють екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Було відомо про 8 загиблих.

Як відомо, момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі Росія запустила по території України 629 засобів повітряного нападу.