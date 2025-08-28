8 загиблих внаслідок удару по Києву – Зеленський закликає світ реагувати

Скриншот із відео

У Києві триває розбір завалів житлового будинку, який постраждав внаслідок чергового масованого удару російських сил. За словами президента Володимира Зеленського, відомо вже про щонайменше 8 загиблих, серед яких – одна дитина. Десятки людей отримали поранення, а під завалами досі можуть залишатися постраждалі

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, передає RegioNews.

Глава держави підкреслив, що ці ракетні та дронові удари є жорсткою відповіддю Росії всім, хто закликав до припинення вогню та дипломатії. Президент зазначив, що Росія обирає війну та вбивства замість миру, не боїться наслідків і користується тим, що частина світу закриває очі на ці злочини.

Зеленський також звернувся до Китаю, Угорщини та інших країн із закликом дати оцінку цим подіям. Він наголосив, що смерть дітей має викликати сильні емоції і реакцію світової спільноти.

Президент закликав до нових жорстких санкцій проти Росії, наголосивши, що всі можливості для дипломатії зірвані, а агресор має нести відповідальність за кожен удар і кожен день війни.

"Вічна пам'ять усім жертвам Росії!" – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Було відомо про чотирьох загиблих. Загалом зафіксовано понад 20 пошкоджених локацій.

Окрім того, окупанти завдали удару і по Київській області. Поранено чоловіка та пошкоджено будинки.