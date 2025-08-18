В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
Сегодня утром, 18 августа, в Подольском районе Киева на парковке возле жилого дома произошел взрыв в легковом автомобиле, раскрашенном под военный
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.
По предварительным данным, взрыв прогремел на пассажирском сидении именно в тот момент, когда владелец приблизился к транспортному средству.
Мужчина получил незначительные травмы и отказался от госпитализации.
На месте происшествия работают взрывотехники и следователи. Обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, недавно в Харькове российский агент получил срок за подрыв автомобиля военного ВСУ. Тогда в результате взрыва украинский воин получил тяжелые ранения.
Ранее на Днепропетровщине подростки подожгли автомобиль военного. Они сделали это по заданию российских кураторов. На суде они признали свою вину.