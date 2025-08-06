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Российский агент получил срок за подрыв автомобиля военного ВСУ. Тогда в результате взрыва украинский воин получил тяжелые ранения

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Российский агент был приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Он входил в состав вражеской оперативно-боевой группы, которая в Харькове летом 2024 подорвала авто с воином ВСУ. В результате взрыва военный получил ранения.

СБУ задержала всех четырех подельников. Три из них уже получили реальные сроки наказания. Сейчас приговорен еще один член группировки. Им оказался 41-летний харьковчанин. Известно, что россияне завербовали его из-за давнего друга, который оказался боевиком спецбаза ГРУ.

Напомним, ранее на Днепропетровщине подростки подожгли автомобиль военного. Они сделали это по заданию российских кураторов. На суде они признали свою вину.