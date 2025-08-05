Фото: "Известно"

В Кривом Роге судили двух несовершеннолетних парней, которые за денежное вознаграждение организовали серию поджогов

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

Первый инцидент произошел в январе 2025 года, когда подростки получили анонимный заказ поджечь имущество "Укрзализныци".

Ребята купили пять литров бензина на автозаправке и направились к трансформаторной подстанции в Ингулецком районе города. Один из них облил бензином трансформатор и поджег его, а второй зафиксировал этот момент на видео. К счастью, пожар быстро потушили и оборудование не понесло серьезных повреждений.

На следующий день несовершеннолетние получили новое задание - поджечь военный транспорт. Они получили инструкции по изготовлению зажигательной смеси, после чего снова приобрели бензин и подожгли автомобиль Renault, который, по их словам, принадлежал военным. Огонь нанес значительные повреждения машине, а владелец оценил ущерб почти в 160 тысяч гривен.

Во время судебного разбирательства ребята признали свою вину. Судья назначил им два года пробационного надзора. Кроме того, каждую из их матерей обязали выплатить владельцу сожженной машины компенсацию - по 79 675 гривен материального ущерба и по 75 000 гривен морального ущерба.

Ранее сообщалось, что несколько недель назад в Одессе подожгли два автомобиля на стоянке в Приморском районе. Правоохранители задержали 22-летнего жителя Кривого Рога, подозреваемого в совершении этого преступления.