В Днепре грузовик загорелся на ходу
14 августа в Днепре произошел инцидент. В центре города загорелся автомобиль на ходу
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Это произошло на Сичеславской Набережной возле цирка. Известно, что огонь повредил тент ГАЗели, колеса и кабину. Что явилось причиной инцидента неизвестно.
Отмечается, что в последнее время подобные случаи происходят все чаще. Стоит напомнить, что автомобиль, в частности, может загореться из-за короткого замыкания, перегрева двигателя, поврежденных шлангов и проводок, утечки масла или жидкости или неосторожного обращения с огнем.
Напомним, ранее на паркинге ЖК в Киеве загорелось авто. Оказалось, что поджег машину 29-летний мужчина. Оказалось, что он облил автомобиль бензином и поджег.
14 августа 2025
