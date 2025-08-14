Иллюстративное фото

14 августа в Днепре произошел инцидент. В центре города загорелся автомобиль на ходу

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Это произошло на Сичеславской Набережной возле цирка. Известно, что огонь повредил тент ГАЗели, колеса и кабину. Что явилось причиной инцидента неизвестно.

Отмечается, что в последнее время подобные случаи происходят все чаще. Стоит напомнить, что автомобиль, в частности, может загореться из-за короткого замыкания, перегрева двигателя, поврежденных шлангов и проводок, утечки масла или жидкости или неосторожного обращения с огнем.

