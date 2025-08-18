У Києві вибухнув камуфльований автомобіль: водій отримав поранення

Фото: Національна поліція

Сьогодні зранку, 18 серпня, у Подільському районі Києва на парковці біля житлового будинку стався вибух у легковому автомобілі, розфарбованому під військовий

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.

За попередніми даними, вибух пролунав на пасажирському сидінні саме в той момент, коли власник наблизився до транспортного засобу.

Чоловік отримав незначні травми та відмовився від госпіталізації.

На місці події працюють вибухотехніки та слідчі. Обставини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові російський агент отримав термін за підрив автомобіля військового ЗСУ. Тоді внаслідок вибуху український воїн отримав тяжкі поранення.

Раніше на Дніпропетровщині підлітки підпалили автомобіль військового. Вони зробили це на завдання російських кураторів. На суді вони визнали свою провину.