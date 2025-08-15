Распивали алкоголь – закончилось ножом в грудь: киевлянину грозит до 8 лет

Фото: Национальная полиция

В суд направлен обвинительный акт в отношении 50-летнего киевлянина, который во время конфликта ударил ножом своего знакомого

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел в мае в одной из квартир Соломенского района столицы.

Следователи установили, что между мужчинами, распивавшими алкоголь, возникла ссора. В ходе конфликта 50-летний злоумышленник схватил нож и нанес удар 40-летнему знакомому в грудь. Потерпевшего госпитализировали.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Ему объявили подозрение.

На период досудебного расследования суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь дело передано в суд. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

