15 августа 2025, 07:46

Распивали алкоголь – закончилось ножом в грудь: киевлянину грозит до 8 лет

15 августа 2025, 07:46
Фото: Национальная полиция
В суд направлен обвинительный акт в отношении 50-летнего киевлянина, который во время конфликта ударил ножом своего знакомого

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел в мае в одной из квартир Соломенского района столицы.

Следователи установили, что между мужчинами, распивавшими алкоголь, возникла ссора. В ходе конфликта 50-летний злоумышленник схватил нож и нанес удар 40-летнему знакомому в грудь. Потерпевшего госпитализировали.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Ему объявили подозрение.

На период досудебного расследования суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь дело передано в суд. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Кривом Роге правоохранители задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей знакомой. Тело женщины нашли местные жители, которые сразу сообщили об этом полиции.

Ранее в Днепропетровской области во время бытовой ссоры мужчина смертельно ранил ножом свою сожительницу. Женщина, которой было 45 лет, погибла на месте до приезда медиков.

