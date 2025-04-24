13:30  24 апреля
В Киеве 25 апреля объявлен Днем траура
12:52  24 апреля
В Луцке двое мужчин с ножами напали на прохожего
06:10  24 апреля
В Киевской области женщина до смерти забила младенца стулом
UA | RU
UA | RU
24 апреля 2025, 13:30

В Киеве 25 апреля объявлен Днем траура

24 апреля 2025, 13:30
Читайте також українською мовою
фото: КГГА
Читайте також
українською мовою

В Киеве 25 апреля объявили Днем траура по погибшим из-за атаки РФ

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", – написал столичный мэр.

Напомним, в Святошинском районе Киева продолжается поисково спасательная операция после ночной атаки.

По последним данным, подтверждена гибель 8 человек. 77 человек обратились за медицинской помощью, из них 31 — госпитализированы в больницы.

Ранее сообщалось, что армия РФ ночью 24 апреля запустила по Украине более 200 воздушных целей, в том числе 70 ракет разных типов и 145 дронов.

По данным МВД, под комбинированным ударом России была и Киевская область. А также Житомирщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельницкая и Запорожье.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война Киев оккупанты Виталий Кличко атака День траура
Россияне продолжают обстрелы Донетчины: трое погибших, семь раненых
24 апреля 2025, 12:37
Киев после обстрела: 8 погибших, 31 человек в больницах, разрушены 12 зданий
24 апреля 2025, 11:52
Оккупанты ударили по частному сектору Константиновки: погибли женщина и ребенок, есть раненые
24 апреля 2025, 11:38
Все новости »
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
В одном из пунктов пропуска во Львовской области начали действовать ограничения
24 апреля 2025, 13:29
Завтра в Украине ожидается до +27 градусов
24 апреля 2025, 13:15
На Киевщине задержали браконьера с уловом почти на 200 тысяч гривен
24 апреля 2025, 13:09
В Луцке двое мужчин с ножами напали на прохожего
24 апреля 2025, 12:52
Россияне продолжают обстрелы Донетчины: трое погибших, семь раненых
24 апреля 2025, 12:37
В одной из гостиниц Тернополя обнаружили группу иностранцев-нелегалов: что известно
24 апреля 2025, 12:29
Пограничники удачно отработали по позициям оккупантов на Волчанском направлении
24 апреля 2025, 12:20
В Ровенской области задержали местного жителя, который за 300 000 грн помогал мужчинам бежать из Украины
24 апреля 2025, 12:19
В Сумской области пограничники уничтожили вражеские беспилотники
24 апреля 2025, 11:58
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »