В Киеве 25 апреля объявлен Днем траура

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В Киеве 25 апреля объявили Днем траура по погибшим из-за атаки РФ

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", – написал столичный мэр.

Напомним, в Святошинском районе Киева продолжается поисково спасательная операция после ночной атаки.

По последним данным, подтверждена гибель 8 человек. 77 человек обратились за медицинской помощью, из них 31 — госпитализированы в больницы.

Ранее сообщалось, что армия РФ ночью 24 апреля запустила по Украине более 200 воздушных целей, в том числе 70 ракет разных типов и 145 дронов.

По данным МВД, под комбинированным ударом России была и Киевская область. А также Житомирщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельницкая и Запорожье.