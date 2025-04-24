У Києві 25 квітня оголошено Днем жалоби

фото: КМДА

У Києві 25 квітня оголосили Днем жалоби за загиблими через атаку РФ

Про це повідомив Київський міській голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений днем жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", – написав столичний мер.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва продовжується пошуково-рятувальна операція після нічної атаки.

За останніми даними, підтверджено загибель 8 людей. 77 осіб звернулися по медичну допомогу, з них 31 — госпіталізовано до лікарень.

Раніше повідомлялося, що армія РФ вночі 24 квітня запустила по Україні понад 200 повітряних цілей, зокрема 70 ракет різних типів та 145 дронів.

За даними МВС, під комбінованим ударом Росії була і Київська область. А також Житомирщина, Сумщина Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина та Запоріжжя.