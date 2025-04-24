Киев после обстрела: 8 погибших, 31 человек в больницах, разрушены 12 зданий

фото: ГСЧС Киева

В Святошинском районе Киева продолжается поисково спасательная операция после ночной атаки

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, по состоянию на утро подтверждена гибель 8 человек. 77 человек обратились за медицинской помощью, из них 31 — госпитализированы в больницы.

В результате вражеского обстрела повреждено по меньшей мере 12 зданий.

В Святошинском районе развернут пункт поддержки пострадавших, где оказывается психологическая, гуманитарная и консультативная помощь.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, Украина уже 44 дня придерживается прекращения огня, предложенного США. Тем временем Россия продолжает атаки

Армия РФ ночью 24 апреля запустила по Украине более 200 воздушных целей, в том числе 70 ракет разных типов и 145 дронов.

Под массированным комбинированным ударом России в эту ночь находился Киев и Киевская область.

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