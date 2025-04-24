Россияне продолжают обстрелы Донетчины: трое погибших, семь раненых

фото: Донецкая ОВА

На Донетчине за минувшие сутки в результате российских обстрелов 3 человека погибли и 7 получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, россияне убили 2 жителей в Константиновке и 1 человека в Славянске. Еще 7 человек в области за сутки получили ранения.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

За сутки россияне 42 раза обстреляли населенные пункты Донбасса. Повреждены частные дома, админздания, автомобили, линии электропередач, газопровод.

Филашкин додал, что с линии фронта эвакуированы 180 человек, в том числе 53 ребенка.

Напомним, в ночь на 24 апреля российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО ночью сбили 48 ракет и 64 беспилотника.