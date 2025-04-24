Оккупанты ударили по частному сектору Константиновки: погибли женщина и ребенок, есть раненые
В среду, 23 апреля, около 22:00 российская армия нанесла четыре ракетных удара по Константиновке Донецкой области
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
Оккупанты использовали против гражданского населения РСЗО "Смерч" с неотъемлемой фугасной головной частью.
Снаряды попали по частному сектору населенного пункта. В результате атаки от полученных травм погибли 12-летняя девочка и 40-летняя женщина.
Кроме того, получили ранения 30-летний мужчина и 47-летняя женщина. У них – минно-взрывные травмы, порезы и переломы. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
В момент обстрела пострадавшие находились по местам жительства.
В результате ударов в городе повреждены 15 фасадов домовладений, газопровод и линии электросети.
Напомним, в ночь на 24 апреля российские кафиры совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО ночью сбили 48 ракет и 64 беспилотника.