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В среду, 23 апреля, около 22:00 российская армия нанесла четыре ракетных удара по Константиновке Донецкой области

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Оккупанты использовали против гражданского населения РСЗО "Смерч" с неотъемлемой фугасной головной частью.

Снаряды попали по частному сектору населенного пункта. В результате атаки от полученных травм погибли 12-летняя девочка и 40-летняя женщина.

Кроме того, получили ранения 30-летний мужчина и 47-летняя женщина. У них – минно-взрывные травмы, порезы и переломы. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

В момент обстрела пострадавшие находились по местам жительства.

В результате ударов в городе повреждены 15 фасадов домовладений, газопровод и линии электросети.

Напомним, в ночь на 24 апреля российские кафиры совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО ночью сбили 48 ракет и 64 беспилотника.