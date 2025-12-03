14:56  03 декабря
03 декабря 2025, 13:39

ДТП на Хмельнитчине: подросток на мотоцикле врезался в припаркованное авто

03 декабря 2025, 13:39
Фото: Национальная полиция
В Красилове Хмельницкой области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором травмировался 17-летний мотоциклист

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло 2 декабря около 23:35 по улице Кошевого.

Местный житель, управляя мотоциклом Lifan, допустил столкновение с припаркованным на обочине автомобилем Skoda.

В результате происшествия мотоциклист получил телесные повреждения, его госпитализировали в травматологическое отделение Красиловской многопрофильной больницы.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Полтавской области микроавтобус врезался в трактор. В результате ДТП водитель микроавтобуса получил травмы, его доставили в больницу. По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

