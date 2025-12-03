ДТП на Хмельнитчине: подросток на мотоцикле врезался в припаркованное авто
В Красилове Хмельницкой области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором травмировался 17-летний мотоциклист
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что ДТП произошло 2 декабря около 23:35 по улице Кошевого.
Местный житель, управляя мотоциклом Lifan, допустил столкновение с припаркованным на обочине автомобилем Skoda.
В результате происшествия мотоциклист получил телесные повреждения, его госпитализировали в травматологическое отделение Красиловской многопрофильной больницы.
По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства происшествия.
