В Полтавской области микроавтобус врезался в трактор: пострадал мужчина
ДТП произошло 1 декабря около 16:20 вблизи села Ковердина Балка в Миргородском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Микроавтобус Volkswagen Transporter под управлением 39-летнего жителя Днепропетровской области столкнулся с трактором МТЗ, за рулем которого находился 25-летний местный житель.
В результате ДТП водитель микроавтобуса получил травмы, его доставили в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.
Напомним, 30 ноября на Житомирщине столкнулись грузовик и микроавтобус. Спасатели деблокировали пострадавших водителя и пассажирку микроавтобуса.
01 декабря 2025
