Фото: полиция

ДТП произошло 1 декабря около 16:20 вблизи села Ковердина Балка в Миргородском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Микроавтобус Volkswagen Transporter под управлением 39-летнего жителя Днепропетровской области столкнулся с трактором МТЗ, за рулем которого находился 25-летний местный житель.

В результате ДТП водитель микроавтобуса получил травмы, его доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 30 ноября на Житомирщине столкнулись грузовик и микроавтобус. Спасатели деблокировали пострадавших водителя и пассажирку микроавтобуса.