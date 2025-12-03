13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам'яті Героїв
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
У центрі Полтави п'яний водій зніс паркан і меморіальні щити
03 грудня 2025, 13:39

ДТП на Хмельниччина: підліток на мотоциклі врізався в припарковане авто

03 грудня 2025, 13:39
Фото: Національна поліція
У Красилові Хмельницької області поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій травмувався 17-річний мотоцикліст

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що ДТП сталася 2 грудня близько 23:35 по вулиці Кошового.

Місцевий житель, керуючи мотоциклом Lifan, допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем Skoda.

Внаслідок пригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до травматологічного відділення Красилівської багатопрофільної лікарні.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження та наразі з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, на Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор. Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса отримав травми, його доставили до лікарні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.

