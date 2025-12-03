ДТП на Хмельниччина: підліток на мотоциклі врізався в припарковане авто

Фото: Національна поліція

У Красилові Хмельницької області поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій травмувався 17-річний мотоцикліст

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що ДТП сталася 2 грудня близько 23:35 по вулиці Кошового.

Місцевий житель, керуючи мотоциклом Lifan, допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем Skoda.

Внаслідок пригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до травматологічного відділення Красилівської багатопрофільної лікарні.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження та наразі з’ясовують усі обставини події.

