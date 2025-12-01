Фото из открытых источников

Авария произошла 30 ноября на 43 километре автодороги сообщением сел «Трушки-Фурсы». К сожалению, потерпевший погиб на месте

Об этом сообщает полиция Кива, передает RegioNews.

57-летний автомобиль Renault во время движения сбил ехавшего в попутном направлении велосипедиста. К сожалению, в результате ДТП от полученных травм 63-летний водитель двухколесного погиб на месте.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УКУ)", - сообщили в полиции.

