Смертельное ДТП в Киевской области: водитель сбил велосипедиста
Авария произошла 30 ноября на 43 километре автодороги сообщением сел «Трушки-Фурсы». К сожалению, потерпевший погиб на месте
Об этом сообщает полиция Кива, передает RegioNews.
57-летний автомобиль Renault во время движения сбил ехавшего в попутном направлении велосипедиста. К сожалению, в результате ДТП от полученных травм 63-летний водитель двухколесного погиб на месте.
"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УКУ)", - сообщили в полиции.
Напомним, в Черкасской области будут судить отца, который разрешил несовершеннолетнему сыну сесть за руль. Ему грозит штраф или лишение свободы.
Массовое ДТП в Хмельнитчине: 18 травмированных, водитель предстанет перед судомВсе новости »
29 ноября 2025, 16:23В Житомире под колесами легковушки погибла 64-летняя женщина
29 ноября 2025, 14:44В Полтавской области BMW столкнулся с ВАЗ: водитель скрылся с места ДТП
29 ноября 2025, 11:39
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
В Киеве задержали дельца, который "помогал" тем, кто хочет перерегистрировать авто без очереди
01 декабря 2025, 21:35В Виннице вооруженный мужчина ограбил два кафе за час: подозреваемого уже задержали
01 декабря 2025, 20:56Украина рассчитывает получить €1 млрд от ЕС на закупку американского вооружения
01 декабря 2025, 20:30Нацбанк выпустит новые 10-гривневые монеты, посвященные единству и целостности территорий
01 декабря 2025, 20:13В Кривом Роге задержан подозреваемый в ограблении 10-летнего ребенка
01 декабря 2025, 19:54Миндичу заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей
01 декабря 2025, 19:41Новый тип угрозы: дистанционно управляемый "Шахед" атаковал автомобиль МВГ на Черниговщине
01 декабря 2025, 19:19Отключение света 2 ноября: какими в Украине будут графики ограничения электроэнергии
01 декабря 2025, 19:05MELOVIN получил роскошный подарок: какова стоимость кольца от жениха – военного медика
01 декабря 2025, 19:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все блоги »