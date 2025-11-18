13:37  20 ноября
18 ноября 2025, 12:04

В Хмельницком две сестры обокрали мужчин почти на 300 тыс. грн

18 ноября 2025, 12:04
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Хмельницком полиция объявила подозрения двум сестрам, которые знакомились с мужчинами на железнодорожном вокзале, а затем угоняли их средства через интернет-банкинг

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Как установили правоохранители, 20- и 23-летние местные жительницы во время совместного распития алкоголя незаметно извлекали из мобильных телефонов потерпевших сим-карты. С помощью этих карт злоумышленницы получали доступ к банковским счетам мужчин и похищали деньги.

На счету мошенниц по меньшей мере пять эпизодов, а общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 тысяч гривен.

Следователи полиции объявили подозрения обеим женщинам. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Киеве на скамью подсудимых сядет 31-летний киевлянин, ограбивший 65-летнего мужчину прямо посреди улицы. Злоумышленник сорвал с шеи прохожего золотую цепочку с крестиком стоимостью почти 100 тысяч гривен.

