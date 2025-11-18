В Хмельницком две сестры обокрали мужчин почти на 300 тыс. грн

Фото: Национальная полиция

В Хмельницком полиция объявила подозрения двум сестрам, которые знакомились с мужчинами на железнодорожном вокзале, а затем угоняли их средства через интернет-банкинг

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Как установили правоохранители, 20- и 23-летние местные жительницы во время совместного распития алкоголя незаметно извлекали из мобильных телефонов потерпевших сим-карты. С помощью этих карт злоумышленницы получали доступ к банковским счетам мужчин и похищали деньги.

На счету мошенниц по меньшей мере пять эпизодов, а общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 тысяч гривен.

Следователи полиции объявили подозрения обеим женщинам. Следственные действия продолжаются.

