У Хмельницькому дві сестри обікрали чоловіків на майже 300 тис. грн

Фото: Національна поліція

У Хмельницькому поліція оголосила підозри двом сестрам, які знайомилися з чоловіками на залізничному вокзалі, а потім викрадали їхні кошти через інтернет-банкінг

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як встановили правоохоронці, 20- та 23-річні місцеві жительки під час спільного розпивання алкоголю непомітно витягали з мобільних телефонів потерпілих сім-карти. За допомогою цих карток зловмисниці отримували доступ до банківських рахунків чоловіків та викрадали гроші.

На рахунку шахрайок щонайменше п'ять епізодів, а загальна сума завданих збитків становить майже 300 тисяч гривень.

Слідчі поліції оголосили підозри обом жінкам. Слідчі дії тривають.

