09:28  18 листопада
На Кіровоградщині під час пожежі загинула 11-річна дитина
07:55  18 листопада
Усик відмовився від титулу чемпіона світу WBO: хто забере чемпіонський пояс
00:30  18 листопада
Співачка Дорофєєва розповіла, чи планує вона стати мамою
18 листопада 2025, 12:04

У Хмельницькому дві сестри обікрали чоловіків на майже 300 тис. грн

18 листопада 2025, 12:04
Фото: Національна поліція
У Хмельницькому поліція оголосила підозри двом сестрам, які знайомилися з чоловіками на залізничному вокзалі, а потім викрадали їхні кошти через інтернет-банкінг

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як встановили правоохоронці, 20- та 23-річні місцеві жительки під час спільного розпивання алкоголю непомітно витягали з мобільних телефонів потерпілих сім-карти. За допомогою цих карток зловмисниці отримували доступ до банківських рахунків чоловіків та викрадали гроші.

На рахунку шахрайок щонайменше п'ять епізодів, а загальна сума завданих збитків становить майже 300 тисяч гривень.

Слідчі поліції оголосили підозри обом жінкам. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Києві на лаву підсудних сяде 31-річний киянин, який пограбував 65-річного чоловіка просто посеред вулиці. Зловмисник зірвав із шиї перехожого золотий ланцюжок із хрестиком вартістю майже 100 тисяч гривень.

Хмельницький грабіж дівчата чоловіки сестри
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Від нафтобази до АЗС: у Києві викрили схему виготовлення та збуту контрафактного пального
18 листопада 2025, 12:56
Подружню пару з Одеси судитимуть за оборудки з наркотиками
18 листопада 2025, 12:55
На Тернопільщині жінка заплатила понад 100 тисяч за неіснуючий трактор
18 листопада 2025, 12:29
На Одещині водійка Toyota збила на смерть чоловіка та поїхала геть
18 листопада 2025, 11:58
Популізм за три нулі: як влада користується слабким критичним мисленням
18 листопада 2025, 11:52
На Львівщині виявили контрабанду брендового одягу і годинників у мікроавтобусі
18 листопада 2025, 11:39
Суми залишилися без водопостачання через аварію на колекторі
18 листопада 2025, 11:37
Іноземні добровольці в ЗСУ матимуть більше можливостей: деталі
18 листопада 2025, 11:25
На Чернігівщині знищили частину російської ракети
18 листопада 2025, 11:16
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
