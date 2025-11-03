Сорвал золотую цепочку с пенсионера: в Киеве будут судить грабителя
В Киеве на скамью подсудимых сядет 31-летний киевлянин, ограбивший 65-летнего мужчину прямо посреди улицы. Злоумышленник сорвал с шеи прохожего золотую цепочку с крестиком стоимостью почти 100 тысяч гривен
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
Инцидент произошел в сентябре этого года.
Пенсионер обратился в Деснянское управление полиции с заявлением об ограблении. Уже через несколько часов оперативники совместно с аналитиками криминального анализа задержали нападающего недалеко от места преступления.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что безработный местный житель увидел на шее прохожего дорогое украшение, подошел к нему и внезапно сорвал цепочку, после чего пытался скрыться.
Следователи сообщили мужчине о подозрении. Сейчас обвинительный акт направлен в суд.
За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области будут судить рецидивиста, который ограбил ребенка. Фигурант был дважды судим за кражи и нанесение тяжких телесных повреждений. В общей сложности он провел за решеткой 11 лет. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.