08:38  03 ноября
В Днепре во время атаки горожане не смогли попасть в метро
08:16  03 ноября
Смертельное ДТП на Прикарпатье: Высший совет правосудия согласовал арест судьи
08:11  03 ноября
В Кировоградской области из реки достали тело погибшей женщины
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2025, 09:40

Сорвал золотую цепочку с пенсионера: в Киеве будут судить грабителя

03 ноября 2025, 09:40
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве на скамью подсудимых сядет 31-летний киевлянин, ограбивший 65-летнего мужчину прямо посреди улицы. Злоумышленник сорвал с шеи прохожего золотую цепочку с крестиком стоимостью почти 100 тысяч гривен

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел в сентябре этого года.

Пенсионер обратился в Деснянское управление полиции с заявлением об ограблении. Уже через несколько часов оперативники совместно с аналитиками криминального анализа задержали нападающего недалеко от места преступления.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что безработный местный житель увидел на шее прохожего дорогое украшение, подошел к нему и внезапно сорвал цепочку, после чего пытался скрыться.

Следователи сообщили мужчине о подозрении. Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области будут судить рецидивиста, который ограбил ребенка. Фигурант был дважды судим за кражи и нанесение тяжких телесных повреждений. В общей сложности он провел за решеткой 11 лет. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд подозрение Киев воровство полиция грабеж вор
В Киеве мужчину осудили за грабеж в сквере на Соломенке
01 ноября 2025, 12:52
На ремонте метро в Киеве обнаружили хищение 2,7 млн ​​грн: подозревают директора стройкомпании
31 октября 2025, 15:39
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Полтавской области разоблачили незаконную приватизацию 100 гектаров нацпарка: подозревают чиновников
03 ноября 2025, 12:18
На Прикарпатье нетрезвый водитель BMW вызвал смертельное ДТП: погиб 35-летний мужчина
03 ноября 2025, 12:07
Расставлял "видеоловушки", чтобы шпионить за эшелонами ВСУ: СБУ задержала 18-летнего российского агента
03 ноября 2025, 11:53
Писал дочери в РФ: в Харьковской области мужчина "сливал" данные украинских военных
03 ноября 2025, 11:45
Россияне обстреляли Берислав: зафиксированы пять "прилетов"
03 ноября 2025, 11:33
За время войны в Украине погибли 116 журналистов, 26 – в плену РФ
03 ноября 2025, 11:24
Укрзализныця и будущие войны популистов-патерналистов
03 ноября 2025, 11:16
В Кривом Роге судили мужчину, который помогал устроить теракт
03 ноября 2025, 11:05
ГБР передало в суд дело против нардепа за государственную измену и мошенничество
03 ноября 2025, 10:56
Смертельное ДТП в Киевской области: погибли водитель и пассажир мотоцикла
03 ноября 2025, 10:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »