Сорвал золотую цепочку с пенсионера: в Киеве будут судить грабителя

Фото: Национальная полиция

В Киеве на скамью подсудимых сядет 31-летний киевлянин, ограбивший 65-летнего мужчину прямо посреди улицы. Злоумышленник сорвал с шеи прохожего золотую цепочку с крестиком стоимостью почти 100 тысяч гривен

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел в сентябре этого года.

Пенсионер обратился в Деснянское управление полиции с заявлением об ограблении. Уже через несколько часов оперативники совместно с аналитиками криминального анализа задержали нападающего недалеко от места преступления.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что безработный местный житель увидел на шее прохожего дорогое украшение, подошел к нему и внезапно сорвал цепочку, после чего пытался скрыться.

Следователи сообщили мужчине о подозрении. Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области будут судить рецидивиста, который ограбил ребенка. Фигурант был дважды судим за кражи и нанесение тяжких телесных повреждений. В общей сложности он провел за решеткой 11 лет. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.