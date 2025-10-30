фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который ограбил несовершеннолетнего

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло в конце июля в городе Теплодар. В полицию обратился 14-летний местный житель и сообщил, что среди дня, когда он находился с друзьями на одной из улиц, к нему подошел незнакомец и попросил мобильный телефон позвонить. Получив гаджет, мужчина сразу скрылся. О преступлении парень сообщил правоохранителям.

Полицейские установили, что в грабеже причастен 36-летний местный житель. Злоумышленника разыскали и изъяли у него похищенный мобильный телефон.

Фигурант был дважды судим за кражи и нанесение тяжких телесных повреждений. В общей сложности он провел за решеткой 11 лет и лишь несколько месяцев назад вышел на свободу.

За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

