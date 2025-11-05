В Хмельницком из-за смерти пациентки будут судить нейрохирурга

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Хмельницком перед судом предстанет 32-летний нейрохирург, обвиняемый в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти 42-летней пациентки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2023 году врач провел женщине операцию по замене позвоночного импланта. После вмешательства у пациентки возникли осложнения. Однако медик не уделил должного внимания ее жалобам, не назначил дополнительные обследования и не обеспечил необходимого лечения.

Вопреки медицинским протоколам врач выполнил лишь обезболивающую блокаду, которая временно скрыла симптомы, но не устранила причину ухудшения состояния. Промедление с оказанием помощи привело к смерти женщины.

Расследование завершено, обвинительный акт по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

Напомним, в Киеве во время пластической операции по имплантации ягодиц скончалась 28-летняя женщина. После трагедии 50-летнему пластическому хирургу одной из частных клиник Подолу сообщили о подозрении.