Во Львовской области будут судить мужчину за дерзкое ограбление АЗС

Фото: Национальная полиция
Во Львовской области 26-летний житель Шептицкого района предстанет перед судом за совершенные преступления на автозаправочных станциях

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 18 мая мужчина ограбил одну АЗС, угрожая работнице и забрав 13 тысяч гривен. В тот же день он пытался ограбить еще одну станцию в Шептицком, но кассирша отказалась передать выручку, и нападающему пришлось бежать.

Злоумышленника задержали оперативники криминальной полиции и следователи Шептицкого районного отдела.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Обвиняемому грозит максимальное наказание – до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Тернополе молодая женщина ограбила два магазина. Сумма нанесенного ущерба составляет несколько тысяч гривен. Полицейские установили, что к преступлениям причастна ранее судимая жительница Тернополя, 1997 года рождения.

