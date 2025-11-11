На Хмельнитчине пенсионер до смерти избил односельчанина топором

Фото: Национальная полиция

В Красиловской тергромаде Хмельницкой области суд признал пенсионера виновным в нанесении тяжких телесных повреждений со смертельным исходом

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 13 ноября прошлого года.

В тот вечер к осужденному домой пришел 59-летний односельчанин, и мужчины распивали спиртные напитки. Во время застолья возникла ссора, в ходе которой хозяин топором нанес несколько ударов гостю. Потерпевший скончался на месте.

На следующий день злоумышленник сообщил соседке, что нашел тело односельчанина у себя во дворе. На место происшествия вызвали полицию. Правоохранители установили обстоятельства преступления и задержали пенсионера, затем объявили ему подозрение.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) и назначил 8 лет заключения.

