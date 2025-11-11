На Хмельниччині пенсіонер до смерті побив односельця сокирою

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазнаається, що подія сталася 13 листопада минулого року.

Того вечора до засудженого додому прийшов 59-річний односелець, і чоловіки розпивали спиртні напої. Під час застілля виникла сварка, у ході якої господар сокирою завдав кілька ударів гостю. Потерпілий помер на місці.

Наступного дня зловмисник повідомив сусідку, що знайшов тіло односельця у себе на подвір’ї. На місце події викликали поліцію. Правоохоронці встановили обставини злочину та затримали пенсіонера, згодом оголосили йому підозру.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) та призначив 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, на Закарпатті будуть судити чоловіка, якого обвинувачують в убивстві сина. Це сталось на тлі сімейної сварки. 63-річному закарпатцю загрожує до 15 років позбавлення волі.