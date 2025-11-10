В Николаевской области молодой человек жестоко избил односельчанина: пострадавший в тяжелом состоянии
В Вознесенске полицейские задержали 20-летнего местного жителя, который во время конфликта нанес тяжкие телесные повреждения своему знакомому
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Инцидент произошел вечером 8 ноября в одном из сел Вознесенского района.
Молодой человек пришел к знакомому, чтобы "выяснить отношения". Во время спора между мужчинами возникла потасовка, в ходе которой нападавший нанес многочисленные удары руками по лицу и туловищу потерпевшего.
Пострадавшего 46-летнего мужчину госпитализировали – медики оценивают его состояние как тяжелое.
Правоохранители задержали злоумышленника в процессуальном порядке.
По согласованию с Вознесенской окружной прокуратурой ему поставлено в известность о подозрении. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.
