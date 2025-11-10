В Николаевской области молодой человек жестоко избил односельчанина: пострадавший в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Вознесенске полицейские задержали 20-летнего местного жителя, который во время конфликта нанес тяжкие телесные повреждения своему знакомому

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел вечером 8 ноября в одном из сел Вознесенского района.

Молодой человек пришел к знакомому, чтобы "выяснить отношения". Во время спора между мужчинами возникла потасовка, в ходе которой нападавший нанес многочисленные удары руками по лицу и туловищу потерпевшего.

Пострадавшего 46-летнего мужчину госпитализировали – медики оценивают его состояние как тяжелое.

Правоохранители задержали злоумышленника в процессуальном порядке.

По согласованию с Вознесенской окружной прокуратурой ему поставлено в известность о подозрении. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

