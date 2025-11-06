19:59  06 ноября
В результате атаки на Днепр повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
17:15  06 ноября
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
06 ноября 2025, 21:50

Мать нашла сына мертвым: в Закарпатье мужчина убил брата

06 ноября 2025, 21:50
Иллюстративное фото
В Закарпатье судили мужчину, который убил брата. Он выстрелил ему в голову

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла летом 2024 года в селе Терново. Тогда 86-летняя женщина нашла своего 58-летнего сына мертвым. После этого она обратилась к правоохранителям. Полицейские выяснили, что к этому оказался двоюродный брат потерпевшего.

После убийства злоумышленник пытался скрыться, однако его задержали. У него нашли два ножа. Однако потерпевший скончался в результате выстрела в голову. Стрелял злоумышленник из пистолета "Форт-17Р".

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Напомним, правоохранители завершили расследование двойного убийства в Житомире, где в конце июня во время застолья 45-летний мужчина жестоко убил двух женщин – 54-летнюю хозяйку квартиры и ее 30-летнюю знакомую.

убийство Закарпатье полиция
