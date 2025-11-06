Мать нашла сына мертвым: в Закарпатье мужчина убил брата

Иллюстративное фото

В Закарпатье судили мужчину, который убил брата. Он выстрелил ему в голову

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла летом 2024 года в селе Терново. Тогда 86-летняя женщина нашла своего 58-летнего сына мертвым. После этого она обратилась к правоохранителям. Полицейские выяснили, что к этому оказался двоюродный брат потерпевшего.

После убийства злоумышленник пытался скрыться, однако его задержали. У него нашли два ножа. Однако потерпевший скончался в результате выстрела в голову. Стрелял злоумышленник из пистолета "Форт-17Р".

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.

