04 ноября 2025, 10:38

Выдал себя за военного: хмельнитчанин обманул женщину на 670 тыс. грн

04 ноября 2025, 10:38
Иллюстративное фото: из открытых источников
Полицейские завершили досудебное расследование по делу 22-летнего жителя Хмельницкого, который мошенническим путем завладел деньгами 29-летней женщины из Запорожской области

передает RegioNews.

Как установило следствие, мужчина познакомился с потерпевшей в мессенджере Telegram, выдавая себя за якобы находящегося на передовой военнослужащего.

В течение нескольких месяцев он убеждал женщину присылать средства на нужды "подразделения". Доверчивая собеседница перечислила злоумышленнику более 670 тысяч гривен, которые он потратил на собственные нужды.

Оперативники Киберполиции установили личность мошенника, после чего его разоблачили и собрали доказательства преступления.

Следователи завершили досудебное расследование. Материалы дела переданы в суд.

За совершенное обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 42-летний житель Ивано-Франковской области стал жертвой мошенников. Мужчине позвонил по телефону незнакомец, и представился сотрудником банка. Доверившись злоумышленнику, он перевел все свои 78 тысяч гривен на предложенные реквизиты.

