В Тернополе мужчина устроил разборки в семье, а после этого напал на правоохранителей
Полицейские задержали мужчину, который совершил домашнее насилие, а затем напал на правоохранителей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Сообщение о домашнем насилии поступило на спецлинию полиции 1 ноября около 18:25 от Тернополя. Женщина рассказала, что ее муж, с которым они давно не живут вместе, пришел домой и начал кричать и угрожать. По вызову выезжала мобильная группа по противодействию домашнему насилию Тернопольского районного управления полиции.
Правоохранители встретили агрессивного мужчину у подъезда. Показывать документы он отказался и стал убегать. Когда полицейские догнали его – распилил им в лицо газовый баллончик.
После нападения мужчина скрылся, но правоохранители установили его местонахождение и задержали.
Хулигану грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
