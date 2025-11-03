В Тернополе мужчина устроил разборки в семье, а после этого напал на правоохранителей

иллюстративное фото: из открытых источников

Полицейские задержали мужчину, который совершил домашнее насилие, а затем напал на правоохранителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Сообщение о домашнем насилии поступило на спецлинию полиции 1 ноября около 18:25 от Тернополя. Женщина рассказала, что ее муж, с которым они давно не живут вместе, пришел домой и начал кричать и угрожать. По вызову выезжала мобильная группа по противодействию домашнему насилию Тернопольского районного управления полиции.

Правоохранители встретили агрессивного мужчину у подъезда. Показывать документы он отказался и стал убегать. Когда полицейские догнали его – распилил им в лицо газовый баллончик.

После нападения мужчина скрылся, но правоохранители установили его местонахождение и задержали.

Хулигану грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

