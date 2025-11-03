16:48  03 ноября
Во Львове дотла сгорел трамвай: видео инцидента
14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
13:47  03 ноября
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2025, 15:55

Обещали освободить от военной службы: на Львовщине муж и жена продавали фейковые документы, которых не существовало

03 ноября 2025, 15:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

43-летний мужчина и его 39-летняя жена из Львовщины выманивали деньги у мужчин. Они обещали подделку документов, но просто исчезали

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Муж выдавал себя за работника ТЦК. Он уверял женщину, что имеет возможность изготовить документы, необходимые для оформления на законных основаниях увольнения с военной службы ее сына. Деньги частями получала жена псевдоработника ТЦК. Таким образом, они получили 17 тысяч долларов.

Жена "ТЦКшника" обманула еще двух женщин. В общей сложности она выманила у них 53 тысячи долларов. Правоохранители разоблачили аферистов и объявили о подозрении.

Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст.190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, а мужчине – о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов, воровавших криптовалюту с чужих счетов. Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллиона гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист полиция Львовская область
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Закарпатье произошло масштабное ДТП с участием легкового авто и микроавтобуса: среди 5 пострадавших 9-летний ребенок
03 ноября 2025, 18:22
В Днепропетровской области 39-летний мужчина во время ссоры выстрелил женщине в голову
03 ноября 2025, 18:02
Силы обороны не дали россиянам перерезать важную дорогу в Донецкой области
03 ноября 2025, 17:55
На Днепропетровщине спасают птицу, которая сбила российский дрон: теперь пернатый ПВО нуждается в помощи неравнодушных
03 ноября 2025, 17:55
"Продавала любовь" для уклонения от службы: в Кировоградской области женщина устроила "брачное агентство" для уклонистов
03 ноября 2025, 17:45
Повесток станет больше: ТЦК могут получить доступ к базам налоговой службы
03 ноября 2025, 17:37
Полицейские установили причину загадочной смерти мужчины в Тернопольской области
03 ноября 2025, 17:29
В Житомирской области должностным лицам сообщено о подозрении в незаконной порубке леса на миллионы гривен
03 ноября 2025, 17:11
50–250 тыс. грн сразу: выплаты за подписание контракта военнослужащими планируют изменить — военный "Осман"
03 ноября 2025, 17:05
В Винницкой области в коммунальную собственность вернут гидросооружения общей стоимостью более 100 млн грн
03 ноября 2025, 17:01
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »