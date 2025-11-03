Фото: Нацполиция

43-летний мужчина и его 39-летняя жена из Львовщины выманивали деньги у мужчин. Они обещали подделку документов, но просто исчезали

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Муж выдавал себя за работника ТЦК. Он уверял женщину, что имеет возможность изготовить документы, необходимые для оформления на законных основаниях увольнения с военной службы ее сына. Деньги частями получала жена псевдоработника ТЦК. Таким образом, они получили 17 тысяч долларов.

Жена "ТЦКшника" обманула еще двух женщин. В общей сложности она выманила у них 53 тысячи долларов. Правоохранители разоблачили аферистов и объявили о подозрении.

Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст.190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, а мужчине – о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов, воровавших криптовалюту с чужих счетов. Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллиона гривен.