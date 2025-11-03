Фото: Нацполиция

В Кировоградской области женщина решила заработать на мужчинах, которые хотят уклониться от службы. Она разработала схему, связанную с браками

Об этом сообщает полиция Кировоградской области, передает RegioNews.

Злоумышленница предлагала мужчинам призывного возраста оформить брак. У нее есть инвалидность, поэтому такой брак мог позволить мужчинам беспрепятственно уехать за границу. За свои "услуги" она просила 8 тысяч долларов. Теперь ей грозит до девяти лет заключения.

"Правоохранители задержали злоумышленницу в Кропивницком во время получения части оговоренной суммы - 3 тысячи долларов после заключения фиктивного брака. У женщины изъяли денежные средства и другие вещественные доказательства. Следователи сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - "содействия незаконному пересечению".

Напомним, ранее в Закарпатской области задержан мужчина, который за 12,5 тыс. долларов пытался организовать схему незаконного пересечения границы.