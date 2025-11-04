12:45  04 листопада
04 листопада 2025, 10:38

Видав себе за військового: хмельничанин ошукав жінку на 670 тис. грн

04 листопада 2025, 10:38
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Поліцейські завершили досудове розслідування у справі 22-річного мешканця Хмельницького, який шахрайським шляхом заволодів грошима 29-річної жінки із Запорізької області

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як встановило слідство, чоловік познайомився з потерпілою у месенджері Telegram, видаючи себе за військовослужбовця, який нібито перебуває на передовій.

Протягом кількох місяців він переконував жінку надсилати кошти на потреби "підрозділу". Довірлива співрозмовниця перерахувала зловмиснику понад 670 тисяч гривень, які той витратив на власні потреби.

Оперативники Кіберполіції встановили особу шахрая, після чого його викрили та зібрали докази злочину.

Слідчізавершили досудове розслідування. Матеріали справи передано до суду.

За скоєне обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 42-річний житель Івано-Франківської області став жертвою шахраїв. Чоловіку зателефонував незнайомець, і представився співробітником банку. Довірившись зловмиснику, він переказав усі свої 78 тисяч гривень на запропоновані реквізити.

поліція Хмельницька область Запорізька область шахрайство військовий шахрай
