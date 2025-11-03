Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Мужчине позвонил по телефону незнакомец, и представился сотрудником банка. Впоследствии он убедил мужчину, что якобы кто пытается снять средства с его счета. Поэтому он посоветовал перечислить деньги на другой номер карты, которая якобы была открыта на его имя.

Мужчина доверился мошеннику и перечислил все свои 78 тысяч гривен на указанные реквизиты. Как оказалось, аферисты украли деньги. Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился к стражам порядка.

"По этому факту дознаватели начали уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-розыскные меры по установлению лиц, причастных к преступлению", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее жертвой аферистов стала жительница Буковины. Ей позвонил по телефону неизвестный, и представился сотрудником банка. В конце концов, он выманил у женщины ее личные данные и украл с ее счета более 60 тысяч гривен.