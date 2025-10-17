Скриншот с видео

У села Стриховцы Хмельницкого района женщины заблокировали автомобиль, в котором находилась группа оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки

Об этом сообщил Хмельницкий областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

По информации областного ТЦК, военнослужащие действовали в рамках действующего законодательства – вежливо и корректно.

Блокировку автомобиля прекратили работники Национальной полиции, устанавливающие всех причастных к инциденту лиц.

В Хмельницком областном ТЦК призвали граждан к правомерному поведению и взаимному уважению, отметив, что препятствование законной деятельности военнослужащих подпадает под действие ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, после ряда громких случаев "мобилизации" в Тернополе, в областном ТЦК сообщили, что "меры оповещения" теперь проводятся с привлечением боевых подразделений. Такие группы формируются из военнослужащих, у которых есть боевой опыт и пользуются уважением среди собратьев и общества.

