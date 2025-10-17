11:54  17 октября
Умер украинско-американский писатель Юрий Тарнавский
11:22  17 октября
СБУ сорвала теракт в Днепре: женщина пыталась взорвать автомобиль полицейского
09:41  17 октября
Не заметил на дороге: в Одесской области водитель грузовика сбил двух военных
UA | RU
UA | RU
17 октября 2025, 13:10

На Хмельнитчине женщины заблокировали авто ТЦК: полиция устанавливает участниц инцидента

17 октября 2025, 13:10
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

У села Стриховцы Хмельницкого района женщины заблокировали автомобиль, в котором находилась группа оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки

Об этом сообщил Хмельницкий областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

По информации областного ТЦК, военнослужащие действовали в рамках действующего законодательства – вежливо и корректно.

Блокировку автомобиля прекратили работники Национальной полиции, устанавливающие всех причастных к инциденту лиц.

В Хмельницком областном ТЦК призвали граждан к правомерному поведению и взаимному уважению, отметив, что препятствование законной деятельности военнослужащих подпадает под действие ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, после ряда громких случаев "мобилизации" в Тернополе, в областном ТЦК сообщили, что "меры оповещения" теперь проводятся с привлечением боевых подразделений. Такие группы формируются из военнослужащих, у которых есть боевой опыт и пользуются уважением среди собратьев и общества.

Читайте также: Предчувствие гражданской войны? Во многом может развиться битва при Калушском ТЦК

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкая область авто женщины блокировка мобилизация ТЦК
Долги по штрафам от ТЦК: какие регионы в "лидерах"
15 октября 2025, 19:55
В Луцке оштрафован работник ТЦК за невключенную бодикамеру
15 октября 2025, 07:47
В Киевском ТЦК отреагировали на сообщения о плохих условиях в распределительном центре для мобилизованных
14 октября 2025, 21:33
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
На Закарпатье пограничник переправлял в Румынию сигареты и мужчин
17 октября 2025, 13:50
Харьковские аграрии могут получить компенсацию на реконструкцию и строительство мелиоративных систем
17 октября 2025, 13:35
Жителю Тернопольщины грозит лишение свободы за совершение домашнего насилия в отношении матери
17 октября 2025, 13:29
В Сумской области несовершеннолетнего судили за государственную измену
17 октября 2025, 12:37
На Харьковщине – более 3 тысяч вакансий: кого ищут работодатели
17 октября 2025, 12:35
Россияне сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне
17 октября 2025, 12:06
Умер украинско-американский писатель Юрий Тарнавский
17 октября 2025, 11:54
Международная поддержка: 44 ребенка из Харьковщины отправились на отдых в Польшу
17 октября 2025, 11:41
СБУ сорвала теракт в Днепре: женщина пыталась взорвать автомобиль полицейского
17 октября 2025, 11:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »