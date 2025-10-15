Фото из открытых источников

В Харьковской области открыли более 3 тысяч производств из-за неуплаты штрафов за нарушение правил военного учета. Таким образом, регион оказался в пятерке с наибольшим количеством штрафов

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По данным аналитиков, с начала этого года ТЦК открыли более 47 тысяч производств за нарушение правил военного учета по всей стране. Около 4,5 тысячи новых долгов прибавляется ежемесячно.

Харьковская область на пятом месте среди регионов с наибольшим количеством просроченных штрафов. Здесь зафиксировали 3349 таких случаев. Впереди – Киев, Сумская и Днепропетровские области.

Меньше всего нарушений в западных регионах и в зоне боевых действий. К примеру, во Львовской области с начала года открыли 626 таких производств, а в Луганской области 11.

Большинство оштрафованных мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. При этом есть 26 производств в отношении женщин: это произошло в период с июля, когда ввели новые правила военного учета для женщин с медицинским образованием.

Напомним, что во время военного положения военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, не обновившие свои данные в ТЦК, могут получать штрафы:

от 17 тысяч до 25 тысяч 500 гривен – для физических лиц;

от 34 тысяч до 59 тысяч гривен — для должностных или юридических лиц.

При этом штрафы за нарушение правил военного учета от ТЦК (территориальных центров комплектования) составляют:

Такие штрафы уже могут выписывать за неявку по повестке, невозобновление военно-учетных данных или уклонение от мобилизации. Если не заплатить штраф за 15 дней, то сумму могут увеличить.