07:47  15 октября
В Луцке оштрафован работник ТЦК за невключенную бодикамеру
01:30  15 октября
Певец EL Кравчук признался, хочет ли он детей
00:30  15 октября
"Я буду жесткая": Джамала раскритиковала заявки от артистов на Евровидение
15 октября 2025, 07:47

В Луцке оштрафован работник ТЦК за невключенную бодикамеру

15 октября 2025, 07:47
Иллюстративное фото: Минобороны
В Луцке суд признал работника территориального центра комплектования (ТЦК) виновным в нарушении правил использования нагрудного видеорегистратора при исполнении служебных обязанностей. Ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен

Об этом говорится в постановлении, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 9 сентября во время мер оповещения по улице Набережной.

Младший сержант вместе с коллегами проверял документы мужчины, пытавшегося скрыться. Во время задержания неустановленная группа людей препятствовала действиям военнослужащих: заблокировала служебный автомобиль, повредила боковое стекло, бамперы и проколола все четыре колеса.

Работник ТЦК имел при себе нагрудный видеорегистратор, но не пользовался им при выполнении заданий. Он объяснил, что не успел включить камеру, потому что помогал коллегам отбивать нападение на авто.

Суд установил, что действия военного соответствуют составу административного правонарушения по части 2 статьи 172-15 КУоАП – небрежное отношение военного должностного лица к обязанностям в период особого положения.

Напомним, с 1 сентября все представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки обязаны фиксировать свою работу с помощью боди-камер.

суд Луцк штраф мобилизация ТЦК бодикамера
